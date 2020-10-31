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Велотренажер Lem-Keb-001 Детский Механический

Артикул: 50903
  • Велотренажер Детский Механический Lem-Keb-001 - фото 1
Велотренажер Детский Механический Lem-Keb-001 - фото 1
6 950 руб. 
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+ 513 КэтКоинов
Артикул: 50903
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товараВелотренажер
Автономная работаесть
Возможность программирования тренировкинет
Возможность профессионального использованиянет
Возможность тренировки рукнет
Максимальный вес пользователя50 кг
Показаниятекущая скорость
Показанияпройденная дистанция
Показаниярасход калорий
Показаниявремени тренировки
Регулировка сиденияпо вертикали
Длина, см55
Ширина, см46
Высота, см23
Велотренажер, детский, портативный. Система нагрузки магнитная, регулятор. Рекомендован для детей от 4 до 8 лет. Отображение времени тренировки, скорости, дистанции, расхода калорий. Вес пользователя до 50 кг. Габариты (ДхШхВ): 55 х 46 х 23 см.


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Самовывоз невозможен
Велотренажер Lem-Keb-001 Детский Механический - стоимость товара 6950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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