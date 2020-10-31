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Жилет Страховочный Детский С Подголовником Радуга Р 36/38 (15-20Кг)

Артикул: 50701
Жилет страховочный детский с подголовником Радуга р.36/38 (15-20кг)
850 руб. 
940 руб. 
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Артикул: 50701
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка20 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер36/38
Свистокесть
Цветсиний/оранжевый

Жилет страховочный SM Радуга 36/38 (синий/оранжевый), детский рассчитан на детей в возрасте от трех до пяти лет. Выполнен в яркой цветовой гамме, хорошо заметен на расстоянии. Регулируется по фигуре, фиксируется паховым ремнем. Необходим для прогулок по рекам и озерам. Способен удержать ребенка на плаву в случае экстремальной ситуации. Большой подголовник предохранит верхние дыхательные пути от попадания в них воды.

Особенности:

  • Выполнен из полиэстра;
  • Наполнитель - вспененный под давлением полиэтилен;
  • Ткань с водоотталкивающей пропиткой;
  • Застежка - молния;
  • Подгонка по фигуре ремнями;
  • Имеется паховый ремень для лучшей фиксации;
  • Карманы на молнии;
  • Есть светоотражающие элементы.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Радуга 36/38 (синий/оранжевый), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Детский С Подголовником Радуга Р 36/38 (15-20Кг) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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