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Модель машины Welly р/у 1:24 Porsche 911 GT3 Cup

Артикул: 50516
Модель машины Welly р/у 1:24 Porsche 911 GT3 Cup
1 290 руб. 
1 550 руб. 

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1 280 руб. 

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Артикул: 50516
В наличии
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БрендWelly
Тип товараМодель машины
Мультфильмнет
Материалполимер/металл
Звуковые эффектынет
Световые эффектыесть

Особенности:

  • Движется вперед и назад;
  • При движении вперед работают фары, назад - задние фонари;
  • Радиус действия пульта до 8 метров.


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Самовывоз невозможен
Модель машины Welly р/у 1:24 Porsche 911 GT3 Cup - стоимость товара 1290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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