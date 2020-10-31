Сабвуфер ACV BTA-8

Еще один представитель линейки сабвуферов BTA от ACV, характеризующийся производительностью 320 Вт на пике нагрузок и работающий в нижнем частотном регистре 35-250 Вт. От своего аналога BTA-617 он отличается не только высокой мощностью, но и более объемными габаритами и восьмидюймовым динамиком. Тип исполнения у всей серии одинаков – фазоинверторный корпус «труба». Это качественные системы, которые способны вывести автозвук на лучший уровень и наполнить его сочным звучанием баса. Внутри встроенный усилитель класса АВ, среди преимуществ которого практически полное лишение нелинейных искажений и более результативный КПД. Данный элемент в совокупности с фазоинвертором обеспечивает нужную мощность и звуковое давление. Тщательно продуманная система вентиляции гасит избыточное выделение тепла. Диффузор динамика, выполненный из прессованной бумаги, пропитан специальным составом, придающим материалу необходимую эластичность и прочность. Он оснащен широким резиновым подвесом, благодаря чему имеет отличный запас амплитуды движений и точно передает даже значительные вибрации. Саб имеет габариты 48х25х26 см и устанавливается в багажник, для защиты диффузора имеется пластиковый гриль. Управлять уровнем баса легко через выносной пульт Bass Boost.