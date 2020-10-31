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Wi-Fi роутер Asus RT-N11P черный

Артикул: 45354
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-N11P - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-N11P - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-N11P - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Asus RT-N11P - фото 4
Wi-Fi адаптер Asus RT-N11P - фото 1
Wi-Fi адаптер Asus RT-N11P - фото 2
Wi-Fi адаптер Asus RT-N11P - фото 3
Wi-Fi адаптер Asus RT-N11P - фото 4
2 000 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 45354
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараWi-Fi роутер
3Gнет
4Gнет
Вес, кг0.18
Высота, см2.4
Длина, см11.1
Защита информацииWEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн2
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11n
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц
Ширина, см14.6
Количество портов LAN4
Скорость портов100 мБит/с
Wi-Fi-точка доступа (роутер), стандарт Wi-Fi: 802.11n, макс. скорость: 300 Мбит/с, коммутатор 4xLAN, поддержка VPN, скорость портов 100 Мбит/сек


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Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер Asus RT-N11P черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2000 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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