Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Seagate Expansion Portable 500Gb Black (STEA500400)

(1)
Артикул: 45285
  • Внешний HDD Seagate Expansion Portable 500Gb (STEA500400) - фото 5
Внешний HDD Seagate Expansion Portable 500Gb (STEA500400) - фото 5
3 700 руб. 
4 290 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 45285
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 24 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSeagate
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.17
Объем500 Гб
Размеры (ШхВхД), мм80x14.8x117
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Благодаря внешнему диску Seagate STEA500400 с емкостью 500GB упрощается хранение нужной вам информации, автоматическое выполнение непрерывного резервного копирования и возможности подключения через USB 3.0.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


23.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Диск очень тихий и выглядит достойно, температура работы не выше 37 градусов.

За 1 год использования атрибуты S.M.A.R.T. остались в норме

Недостатки:
Контакт кабеля в разъёме диска, если чуть-чуть наловить то диск пропадает.

Комментарий:
Покупал как барахолку для фотографий и торрентов, но когда я увидел его показатели скорости, то начал ставить на него программы и виртуальные машины WMware WORKSTATION 15 PRO™ и аппарат работает безупречно.

Самовывоз невозможен
Внешний HDD Seagate Expansion Portable 500Gb Black (STEA500400) - стоимость товара 3700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...