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Память DDR3 2x4Gb Kingston HyperX FURY Blue (HX316C10FK2/8)

(1)
Артикул: 45246
Память DDR3 8Gb PC12800 Kingston KIT2x4Gb (HX316C10FK2|8) Blue
3 770 руб. 
4 157 руб. 
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Артикул: 45246
В наличии
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)10
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800 Мб/с
2 модуля памяти DDR3, объем модуля 4 Гб, форм-фактор DIMM, 240-контактный, частота 1600 МГц, радиатор, CAS Latency (CL): 10


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена
Качество
Стиль

Недостатки:
их нет

Самовывоз невозможен
Память DDR3 2x4Gb Kingston HyperX FURY Blue (HX316C10FK2/8) - по цене 3770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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