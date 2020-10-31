Ящик для инструмента Stanley Fatmax (1-95-617)

Инновационный съемный вертикальный органйзер для более удобного размещения инструмента
Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)
Эргономичная ручка из двух материалов
Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла для максимальной защиты содержимого
V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, поскольку длина лотка меньше длины ящика
Конструкция позволяет с легкостью переносить большую нагрузку
Подходит для работы с трубами и пиломатериалами
Подходит для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров/декораторов, плотников, ковельщиков, специалистов в области вентиляции и кондиционирования, работе по гипсокартону, штукатуров, плиточников, укладчиков напольных покрытий, для профессионалов в других областях, например, дорожном строительстве и водоснабжении