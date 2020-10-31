Фотоаппарат зеркальный Nikon D750 Body

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Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body – универсальная модель с гибкими настройками и высокой скоростью съемки. Сочетает технологии высокого уровня с компактностью конструкции. Точная автофокусировка, высокая скорость серийной съемки и наклонный экран позволяют добиться высоких результатов в создании фотоснимков и видеороликов. Встроенный модуль Wi-Fi расширяет возможности фотокамеры, позволяя моментально делиться снимками с друзьями или управлять зеркальным фотоаппаратом Nikon D750 body со смартфона или планшетного компьютера.

Наклонный монитор с антибликовым покрытием позволяет производить съемку с уникальных ракурсов: в открытом положении экран поднимается на уровень до 90°, и опускается до 75°

Функция Picture Control 2.0 позволяет полностью настраивать резкость, контрастность, яркость, управлять оттенками и насыщенностью в процессе съемки

Режим групповой автофокусировки осуществляет мониторинг пяти разных областей, обеспечивая быстрое наведение на объекты съемки с улучшенной изоляцией фона

Видеоролики Full HD с низким уровнем шума, муара и искажением цветов

Возможность одновременной записи видео с помощью фотокамеры и внешнего записывающего устройства

Вход для стереомикрофона и аудиовыход позволяют осуществлять тонкую настройку звука как до записи, так и во время нее. Доступна функция снижения шума ветра

Расширенный динамический диапазон объединяет два снимка, выполненные при одном спуске затвора, создавая одно детализированное изображение

Функция цейтраферной видеосъемки позволяет вести съемку с плавными переходами экспозиции

Неограниченная непрерывная съемка с интервалом 4 секунды и более позволяет снимать бесконечное число кадров, ограниченное лишь емкостью карты памяти

Герметичный корпус, устойчивый к воздействию неблагоприятных погодных условий

Углубленная рукоятка позволяет надежно удерживать фотокамеру в течение длительного времени

Затвор выполнен из сплава углеродного волокна и кевлара

Моноблоковая конструкция делает фотокамеру легкой и износостойкой

Возможность дистанционного управления.

Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body

USB-кабель

Зарядное устройство

Защитная крышка

Крышка окуляра

Литий-ионная аккумуляторная батарея с защитной крышкой

Резиновый наглазник

Ремень

Документы

Упаковка.

Особенности:Комплектация:Видео:

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