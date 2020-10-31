Фотоаппарат зеркальный Nikon D750 Body

Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body – универсальная модель с гибкими настройками и высокой скоростью съемки. Сочетает технологии высокого уровня с компактностью конструкции. Точная автофокусировка, высокая скорость серийной съемки и наклонный экран позволяют добиться высоких результатов в создании фотоснимков и видеороликов. Встроенный модуль Wi-Fi расширяет возможности фотокамеры, позволяя моментально делиться снимками с друзьями или управлять зеркальным фотоаппаратом Nikon D750 body со смартфона или планшетного компьютера.
Особенности:
- Наклонный монитор с антибликовым покрытием позволяет производить съемку с уникальных ракурсов: в открытом положении экран поднимается на уровень до 90°, и опускается до 75°
- Функция Picture Control 2.0 позволяет полностью настраивать резкость, контрастность, яркость, управлять оттенками и насыщенностью в процессе съемки
- Режим групповой автофокусировки осуществляет мониторинг пяти разных областей, обеспечивая быстрое наведение на объекты съемки с улучшенной изоляцией фона
- Видеоролики Full HD с низким уровнем шума, муара и искажением цветов
- Возможность одновременной записи видео с помощью фотокамеры и внешнего записывающего устройства
- Вход для стереомикрофона и аудиовыход позволяют осуществлять тонкую настройку звука как до записи, так и во время нее. Доступна функция снижения шума ветра
- Расширенный динамический диапазон объединяет два снимка, выполненные при одном спуске затвора, создавая одно детализированное изображение
- Функция цейтраферной видеосъемки позволяет вести съемку с плавными переходами экспозиции
- Неограниченная непрерывная съемка с интервалом 4 секунды и более позволяет снимать бесконечное число кадров, ограниченное лишь емкостью карты памяти
- Герметичный корпус, устойчивый к воздействию неблагоприятных погодных условий
- Углубленная рукоятка позволяет надежно удерживать фотокамеру в течение длительного времени
- Затвор выполнен из сплава углеродного волокна и кевлара
- Моноблоковая конструкция делает фотокамеру легкой и износостойкой
- Возможность дистанционного управления.
Комплектация:
- Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Защитная крышка
- Крышка окуляра
- Литий-ионная аккумуляторная батарея с защитной крышкой
- Резиновый наглазник
- Ремень
- Документы
- Упаковка.
Видео:
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