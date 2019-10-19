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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|TrendVision
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|135°
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x1080
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|да
|Конструкция
|зеркало заднего вида
|Возможность записи события в отдельный файл
|нет
|Кол-во камер
|1
|Длительность разрыва записи
|нет
|Диагональ экрана, дюйм
|4.3
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Длина, см
|31.4
|Высота, см
|1.4
|Вес, кг
|0.31
Видеорегистратор TrendVision MR-700 GP выполнен в виде накладки на автомобильное зеркало заднего вида и сочетает в себе прибор для визуального и видеонаблюдения за дорожной обстановкой. Благодаря такому исполнению, видеорегистратор не занимает лишнего места в автомобиле и практически незаметен постороннему глазу. В основе прибора лежит мощный производительный процессор Ambarella A7LA30, благодаря которому достигнута высокая работоспособность устройства. Чувствительная матрица OmniVision OV4689 позволяет выполнять качественную запись в формате Full HD. Благодаря наличию датчика удара, видеорегистратор TrendVision MR-700 GP автоматически защищает запись, выполненную в моменты резких движений автомобиля.
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19.10.2019
Пользуюсь несколько месяцев. Отличная, четкая картинка, что днем , что ночью. Крепкие крепления - не болтается даже на бездорожье. Удобное управление. Угол полностью покрывает объем лобового стекла.
Недостатки:
Может быть, хотелось угол побольше, чтоб записывал слегка с боков обстановку.
Комментарий:
Прекрасная модель.