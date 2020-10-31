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Культиватор бензиновый DDE V 380 II - 2s

Артикул: 39383
  • Культиватор DDE V 380 II - 2s - фото 1
  • Культиватор DDE V 380 II - 2s - фото 2
  • Культиватор DDE V 380 II - 2s - фото 3
  • Культиватор DDE V 380 II - 2s - фото 4
Культиватор DDE V 380 II - 2s - фото 1
Культиватор DDE V 380 II - 2s - фото 2
Культиватор DDE V 380 II - 2s - фото 3
Культиватор DDE V 380 II - 2s - фото 4
12 780 руб. 
Купить
+ 222 КэтКоинов
Артикул: 39383
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDDE
Тип товараКультиватор бензиновый
Электростартернет
Мощность топливного двигателя2.5 л. с.
Тип редукторачервячный
Тип коробки передачнет
Тип двигателябензиновый
Объём топливного бака, л2.8
Объем топливного двигателя52 куб. см
Минимальная ширина обработки 30 см
Максимальная ширина обработки30 см
Количество фрез в комплекте4
Задний ходнет
Глубина культивированиядо 15 см
Глубина вспахиваниядо 15 см
Длина, см43
Ширина, см38
Высота, см55
Вес, кг14
Мощность - 2.5 л. с. Глубина вспахивания - до 15 см. Ширина обработки - 30 см


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Самовывоз невозможен
Культиватор бензиновый DDE V 380 II - 2s - по цене 12780 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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