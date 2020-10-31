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Малый секач для сучьев Fiskars (126004)

Артикул: 38998
Малый секач для сучьев Fiskars (126004)
3 230 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 38998
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСучкорезы

Благодаря полой легкой рукоятке из материала FiberCompTM удобно работать одной рукой. 

Покрытие рукоятки из нескользящего материала SoftGripTM обеспечивает безопасность во время рубки.

Усовершенствованная форма лезвия спроектирована для большей эффективности при рубке мелких ветвей, для сбора веток.

  • Для рубки мелких веток
  • Для прореживания толстых ветвей в саду и лесу
  • Для снятия коры с поленьев


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Малый секач для сучьев Fiskars (126004) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3230 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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