Садовый бур средний Quikdrill Fiskars (134720)

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|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Садовые буры
Садовые буры Fiskars QuikDrill™ отошли от традиционной винтовой конструкции в пользу двух, расположенных под оптимальным углом, закаленных и заостренных лезвий. Такое решение позволяет вскопать самую твердую почву и предотвращает застревание бура. Вскапываемую почву можно сложить в кучу рядом с отверстием – так удобнее убираться после работы в саду.
Садовый бур оснащен усовершенствованным сошником и может иметь три разных диаметра: 100, 150 и 200 мм – за счет сменных взаимозаменяемых лезвий. Упрощает работу и мерная шкала с интервалом 10 см, нанесенная на рукоятке QuikDrill™
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20.06.2019
Взаимозаменяемые лезвия
Качество сборки
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Взяли в сад,хороший помощник