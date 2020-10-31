Малый контактный сучкорез Fiskars (S) L71 (112180)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Сучкорезы
|Вес
|0.5 кг
|Длина инструмента
|450 мм
|Защитное покрытие лезвий
|да
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукояток
|пластик
|Назначение
|для изгороди
|Противоскользящее покрытие рукояток
|да
|Рабочий диаметр
|38 мм
|Тип лезвий
|контактные
|Форма лезвий
|загнутые
Контактная режущая головка предназначена для сухой и твердой древесины.
- Зубчатый механизм новых сучкорезов с "Силовым приводом II" изготовлен из материала FiberComp и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberComp;
- Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо;
- Небольшой вес: 500 гр.;
- Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм;
- Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение.Технические характеристики: Сучкорез Fiskars (S) L71 с силовым приводом, малый
|Длина (мм.)
|460
|Раб. диаметр (мм.)
|38
|Вес
|500 гр.
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