Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Малый контактный сучкорез Fiskars (S) L71 (112180)

Артикул: 38887
Малый контактный сучкорез Fiskars (S) L71 (112180)
2 640 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38887
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFiskars
Тип товараСучкорезы
Вес0.5 кг
Длина инструмента450 мм
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокпластик
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр38 мм
Тип лезвийконтактные
Форма лезвийзагнутые

Контактная режущая головка предназначена для сухой и твердой древесины.

- Зубчатый механизм новых сучкорезов с "Силовым приводом II" изготовлен из материала FiberComp и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberComp;

- Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо;

- Небольшой вес: 500 гр.;

- Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм;

- Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение.

Технические характеристики: Сучкорез Fiskars (S) L71 с силовым приводом, малый
Длина (мм.)460 
Раб. диаметр (мм.)38 
Вес 500 гр. 


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Малый контактный сучкорез Fiskars (S) L71 (112180) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...