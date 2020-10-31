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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Сучкорезы Fiskars Малый плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиями Fiskars (S) L70 (112190)

Малый плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиями Fiskars (S) L70 (112190)

Артикул: 38886
Малый плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиями Fiskars (S) L70 (112190)
2 640 руб. 
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Артикул: 38886
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСучкорезы
Вес0.5 кг
Длина инструмента460 мм
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокпластик
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр38 мм
Тип лезвийплоскостные
Форма лезвийзагнутые

Сучкорезы Fiskars с силовым приводом PowerGear созданы для требовательных садоводов. Уникальный механизм PowerGear гарантирует максимальную мощность инструмента. Сучкорезы снабжены увеличивающими усилие зубчатыми (некруговыми) механизмами, которые оптимально распределяют отрезное усилие, когда это необходимо.
Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента.
Покрытие рукояток SoftGrip обеспечивает высокий комфорт при работе.
Механизм PowerGear облегчает подрезку в три раза по сравнению с другими стандартными конструкциями.
Загнутые лезвия для обрезки свежей древесины.
Лезвия из специальной сверхпрочной нержавеющей стали остаются острым длительное время.
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает резку и уход за инструментом.
Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви.

Размеры и вес (нетто)
Вес:467 г
Высота:4,6 см
Ширина:1,5 см
Глубина:2 мм


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Самовывоз невозможен
Малый плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиями Fiskars (S) L70 (112190) – стоимость товара 2640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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