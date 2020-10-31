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Главная Портативная техника Наушники Creative Наушники с микрофоном Creative Aurvana Live! 2

Наушники с микрофоном Creative Aurvana Live! 2

Артикул: 38814
  • Наушники Creative Aurvana Live!2 - фото 1
  • Наушники Creative Aurvana Live!2 - фото 2
Наушники Creative Aurvana Live!2 - фото 1
Наушники Creative Aurvana Live!2 - фото 2
7 120 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38814
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараНаушники с микрофоном
Система активного шумоподавлениянет
мониторные наушники с микрофоном, регулятор громкости, импеданс 32 Ом, чувствительность 105 дБ/мВт, диаметр мембраны 40 мм, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 1.2 м


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Наушники с микрофоном Creative Aurvana Live! 2 - данный товар вы можете купить по цене по цене 7120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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