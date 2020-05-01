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Автомагнитола Pioneer MVH-X460UI

(3)
Артикул: 38626
Автомагнитола Pioneer MVH-X460UI
7 940 руб. 
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+ 208 КэтКоинов
Артикул: 38626
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелинет
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыMP3, WMA, AAC
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная88 Вт
Кол-во полос эквалайзера5
Состояние товарановый
ВыходыPreAmp, USB, RCA
ВходыUSB, Jack 3.5
Длина, см18
Ширина, см16
Высота, см5
Вес, кг0.8
Максимальная мощность - 200 Вт, типоразмер -1 DIN, дисплей - монохромный


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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01.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Звук, звук, и еще раз звук! Сочный, мощный звук.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Старые колонки заиграли по новому. Быстро читает флешку. Красивый красочные дисплей, цвета подстраивай под себя! В общем очень доволен покупкой!


01.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Работает быстро, читает все основные форматы, поддерживает яблочные и андроидные смартфоны, дизайн несколько аскетичный, но смотрится приятно, есть пульт в комплекте, понравилась, что USB сзади, вывел провод в бардачок и теперь ничего не мешается. Хороший звук

Недостатки:
Всё устраивает

Комментарий:
Покупкой доволен, в этом ГУ есть всё что мне нужно от магнитолы


01.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Магнитола смотрится стильно и солидно.
Магнитола оправдывает ожидания на все 100%.
Благодаря настраиваемой подсветке - гармонично вливается в интерьер любого автомобиля.
Брал как временный вариант для kia rio, смотрится так, как-будто тут и была изначально.
USB-порт на задней стороне - ничего не будет торчать чужеродно из панели.
Звук даже лучше чем ожидалось.
Дисплей граммотно руссифицирован. Читается под всеми углами и при любом освещении при правильной настройке. Звук породы Pioneer.

Недостатки:
Немного непривычно управление треками фирменным коромыслом Pioneer. Но это скорее всего вопрос привычки, то есть времени.

Комментарий:
Стоит своих денег, даже более. Купил и не жалею.

Самовывоз невозможен
Автомагнитола Pioneer MVH-X460UI - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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