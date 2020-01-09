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Измельчитель Bosch AXT RAPID 2000 (0600853500)

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Артикул: 38046
Измельчитель Bosch AXT RAPID 2000 (0600853500)
23 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38046
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БрендBosch
Тип товараИзмельчители садовые
Мощность электрического двигателя2000 Вт
Максимальная диаметр измельчаемых веток3.5 см
Вес, кг11.5
Bosch AXT RAPID оснащен мощным двигателем на 2000 Вт с понижающей передачей и закаленными лезвиями.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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09.01.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отлично изготовлен, простая конструкция, простота эксплуатации

Недостатки:
Если ветки с листьями, то производительность понижается. Вероятно нельзя перемалывать стебли цветов типа гладиолусов и т.п. - только относительно твердые стебли.

Комментарий:
Один день в использовании на даче, перемалывал ветки яблонь, облепихи, кусты роз и подобное, которые накопились с весны. Совсем тонкие ветки не перемалывает мелко, но не нашел в этом проблему.
Быстро справился со всей работой. Если ветки свежие, не сухие, процесс идет лучше.
Старался следить, чтобы суммарная толщина засовываемого пучка была не толще, чем 3,5 см

Самовывоз невозможен
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