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Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)

(1)
Артикул: 37980
Триммер Bosch ART 37 (0600878M20)
7 110 руб. 
7 619 руб. 
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+ 179 КэтКоинов
Артикул: 37980
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараТриммер электрический
Антивибрационная системанет
Вес, кг2.3
Колесанет
Комплектациядиск/нож
Обороты двигателя7500 об/мин
Особенностистрана производства - КНР
Особенностипластиковый режущий нож
Работа от аккумуляторада
Расположение двигателянижнее
РучкаD-образная
Тип двигателяэлектрический
Ширина скашивания23 см
Штангапрямая
электрический триммер, нож/диск в комплекте, встроенный аккумулятор, ширина скашивания 23 см, вес: 2.3 кг, прямая штанга


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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24.09.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
- довольно легкий;
- работает плавно, без вибрации;
- удобно держать;
- хорошая мощность;
- косит чисто.

Недостатки:
с леской морока, приходится каждый раз снимать катушку, вытягивать вручную, ставить на место;
- не очень удобная кнопка, рука устает держать, но в целом привыкаешь;

Комментарий:
В целом, впечатления скорее положительные. Очень быстро привыкаешь - 5-10 минут и все, будто 100 лет уже им косил. Участок большой - около 5 соток чисто травы, местами неровный, примерно пол сотки частично в щебенке. Участок, при первом покосе был жутко заросший - трава около метра, лапухи и пр. Родная леска ушла махом, купил армированную и пошло дело. Косит очень чисто, если не торопиться, измельчает все в пыль, думал будет стог сена после покоса - не осталось ни-че-го, чистый участок, просто магия.

Самовывоз невозможен
Триммер Bosch ART 37 (0600878M20) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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