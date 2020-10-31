Аэратор Bosch AVR 1100 Verticutter (060088A100)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Аэратор
|Травосборник в комплекте
|есть
|Объем травосборника, л
|50
|Вес, кг
|9.9
Аэратор-скарификатор Bosch AVR 1100 Verticutter – легкий и удобный в использовании садовый инструмент для аэрирования газона и очищения его от засохшей травы и прочего мусора. Мощный двигатель с большим крутящим моментом позволяет работать быстро и качественно, а складная рукоятка и складной травосборник делают инструмент компактным и удобным для хранения.
Характеристики: