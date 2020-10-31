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Аэратор Bosch ALR 900 Raker (060088A000)

Артикул: 37969
Аэратор Bosch ALR 900 Raker (060088A000)
15 760 руб. 
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+ 216 КэтКоинов
Артикул: 37969
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараАэратор
Объем травосборника, л50
Травосборник в комплектеесть
Длина, см60
Высота, см70
Ширина, см50
Вес, кг9.4

Аэратор Bosch ALR 900 Raker - незаменимый садовый инструмент для тех, кто непременно хочет довести свой газон до идеального состояния. Этот легкий, но мощный инструмент быстро и качественно очистит газон от засохшей травы и прочего мусора, препятствующего поступлению в почву воды и кислорода. Малый вес обеспечивает простоту транспортировки или перемещения во время работы. Мощность двигателя - 900 Вт. Рабочая ширина рыхления - 32 см. Корпус инструмента выполнен из качественных материалов. Специальная система "Jet Collect" - это использование пружинной стали в качестве материала валика с зубцами.

Характеристики:

  • Тип двигателя электрический
  • Мощность 900 Вт
  • Мощность 1.2 л.с.
  • Ширина обработки 32 см
  • Глубина обработки +10/+5/0/-5 мм
  • Регулировка высоты 4-ступенчатая
  • Система валиков зубья
  • Материал корпуса полипропелен
  • Травосборник
  • Объем травосборника 50 л
  • Тип травосборника жесткий
  • Габариты в упаковке 500х600х400 мм
  • Вес 9.4 кг
  • Вес брутто 12 кг

 



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Самовывоз невозможен
Аэратор Bosch ALR 900 Raker (060088A000) - купить по цене 15760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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