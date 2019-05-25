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Торцовочная пила Bosch PCM 8 S (0603B10100)

(1)
Артикул: 37867
Торцовочная пила Bosch PCM 8 S (0603B10100)
25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 37867
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БрендBosch
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения4800 об/мин
Глубина пропила65 мм
Диаметр диска210 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность1200 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила282 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота53 град
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см77
Ширина, см57
Высота, см41
Вес, кг18.6
дисковая, настольная, вес - 18.6 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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25.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Позволяет распиливать толстые и широкие заготовки, под различными углами, отличная эргономика (и внятная инструкция, чтобы со всем разобраться), ровный и чистый рез. На новой пиле люфты не обнаружены, углы распила соответствуют выставляемым (проверено уголком, идеальная точность мне не нужна, т. к. использую для строительства, не мебель и двери).

Недостатки:
Лазер тускловат (в солнечный день на улице его просто не видно). При этом лазер настроен так, что показывает размер, при готовом изделии справа от линии реза. Если готовое изделие слева от линии реза, то заготовку нужно смещать. Мешок для сбора опилок маловат (хватает на разрез 10 досок 150x50).

Самовывоз невозможен
Торцовочная пила Bosch PCM 8 S (0603B10100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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