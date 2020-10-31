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Угловая шлифмашина Bosch PWS 750-115 (06033A2420)

Артикул: 37856
Угловая шлифмашина Bosch PWS 750-115 (06033A2420)
5 410 руб. 
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+ 129 КэтКоинов
Артикул: 37856
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность750 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска115 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска12000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см40
Ширина, см14
Высота, см28
Вес, кг1.8
Угловая шлифмашина, мощность 750 Вт, частота вращения диска до 12000 об/мин, диаметр диска до 115 мм, вес: 1.8 кг


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Самовывоз невозможен
Угловая шлифмашина Bosch PWS 750-115 (06033A2420) - купить по цене 5410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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