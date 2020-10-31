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Наушники Creative Aurvana Live!

Артикул: 37671
  • Наушники Creative Aurvana Live! - фото 1
  • Наушники Creative Aurvana Live! - фото 2
Наушники Creative Aurvana Live! - фото 1
Наушники Creative Aurvana Live! - фото 2
5 880 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 37671
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараНаушники
мониторные наушники, импеданс 32 Ом, чувствительность 103 дБ/мВт, диаметр мембраны 40 мм, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 1.2 м, удлинительный кабель в комплекте


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Самовывоз невозможен
Наушники Creative Aurvana Live! - по цене 5880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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