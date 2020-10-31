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Перфоратор Makita HR3210FCT

Артикул: 36741
  • Перфоратор SDS-plus Makita hr3210FCT - фото 1
  • Перфоратор Makita hr3210FCT - фото 2
  • Перфоратор Makita hr3210FCT - фото 3
Перфоратор SDS-plus Makita hr3210FCT - фото 1
Перфоратор Makita hr3210FCT - фото 2
Перфоратор Makita hr3210FCT - фото 3
47 650 руб. 
Купить
+ 828 КэтКоинов
Артикул: 36741
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 7 942 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараПерфораторы
Быстрозажимной патрон в комплектеда
Макс. диаметр сверления (бетон)32 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)32 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)90 мм
Макс. энергия удара5.5 Дж
Потребляемая мощность850 Вт
Тип крепления бураSDS-Plus
Ширина, см9
Длина, см42
Высота, см23
Вес, кг5
перфоратор мощностью 850 Вт, патрон SDS-Plus, быстрозажимной патрон в комплекте, диаметр сверления бетона до 32 мм, вес 5.1 кг


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Makita HR3210FCT - стоимость товара 47650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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