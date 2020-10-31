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Шлифмашина угловая Makita 9566 CV

Артикул: 36685
Шлифмашина угловая Makita 9566 CV
14 220 руб. 
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+ 303 КэтКоинов
Артикул: 36685
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 370 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность1400 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска150 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска9000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращенияесть
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделянет
Длина, см38
Ширина, см14
Высота, см14
Вес, кг2.4
Угловая шлифмашина, мощность 1400 Вт, частота вращения диска до 9000 об/мин, диаметр диска до 150 мм, вес: 2.4 кг


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина угловая Makita 9566 CV – стоимость товара 14220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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