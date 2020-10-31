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Торцовочная пила Bosch GCM 8 SJL (0.601.B19.100)

Артикул: 36545
Торцовочная пила Bosch GCM 8 SJL (0.601.B19.100)
46 080 руб. 
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+ 800 КэтКоинов
Артикул: 36545
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 7 680 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения5500 об/мин
Глубина пропила70 мм
Диаметр диска216 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность1600 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила312 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота45 град
Угол наклона47 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникнет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см91
Ширина, см41
Высота, см46
Вес, кг17.3
дисковая, настольная, вес - 17.3 кг


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Самовывоз невозможен
Торцовочная пила Bosch GCM 8 SJL (0.601.B19.100) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 46080 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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