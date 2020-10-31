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Фрезер Bosch OFZ (переходник для фрезерного циркуля) (1.600.A00.11C)

Артикул: 36464
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
2 760 руб. 
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Артикул: 36464
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараФрезер

OFZ Professional — для точного ведения при фрезеровании по кругу. 2-стержневая направляющая для надежного соединения принадлежностей и фрезера. Обработка любого радиуса с прутком 8 мм или 10 мм.

Вес 0,1 кг
Длина 155 мм
Ширина 50 мм
Высота 50 мм

 



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Самовывоз невозможен
Фрезер Bosch OFZ (переходник для фрезерного циркуля) (1.600.A00.11C) - стоимость товара 2760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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