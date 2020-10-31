Электрогенератор Huter DY6500LX с колёсами и аккумулятором

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Электрогенератор бензиновый
|Вольтметр
|есть
|Время автономной работы
|8 ч
|Выход 12 В
|1 розетка
|Глушитель
|есть
|Защита от перегрузок
|есть
|Звукоизоляционный кожух
|нет
|Уровень шума
|71 дБ
|Число розеток 220 В
|2
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Вес, кг
|84
|Высота, см
|53.5
|Длина, см
|70
|Ширина, см
|57
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