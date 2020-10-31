Обогреватель инфракрасный Ресанта ИКО-800

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Обогреватель инфракрасный
|Вес, кг
|3.2 кг
|Высота, см
|118
|Длина, см
|14
|Мощность обогрева
|800 Вт
|Термостат
|есть
|Управление
|электронное
|Площадь обогрева
|10 кв.м
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