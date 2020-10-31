Стабилизатор Ресанта АСН-30000/1-ЭМ

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|150-260
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|30000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|150
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|30000
|Вес, кг
|95
|Высота, см
|101
|Длина, см
|49
|Ширина, см
|31
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 30000/1-ЭМ предназначен для выравнивания напряжения в сети и дальнейшей подачи электричества к потребителям тока. Выделяется высокоточной стабилизацией напряжения - погрешность составляет всего 2%. Все детали устройства защищены от механических повреждений металлическим корпусом. Предусмотрена входная и выходная фильтрация сетевых помех.
Характеристики:
Принцип действия
Электромеханический
Номинальная мощность
30 000 ВА
Выходное напряжение (В)
220 + 2%
Частота питающей сети, Гц
50/60
Количество фаз
Однофазный
Время срабатывания при отклонении входного напряжения на 10%, не более, мс
10в/сек
КПД не менее, %
95
Система охлаждения
Естественное воздушное
Коэффициент мощности, не хуже %
0,95
Электронная защита от:
перегрузки, короткого замыкания, выплесков напряжения
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