Кабель с электродержателем для сварочных аппаратов Ресанта, 5м Используется для сварочных аппаратов Ресата. Длина кабеля - 5 м.

Сварочная маска Ресанта МС-4 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автомат...

Сварочная маска Ресанта МС-4 Сварочная маска Ресанта МС-4 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автомат...

Маска Ресанта МС-3 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного мет...

Сварочная маска Ресанта МС-3 Маска Ресанта МС-3 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного мет...

Сварочная маска Ресанта МС-1 с автоматическим светофильтром - это маска, используемая при сварочных работах для защиты глаз от видимого, ультрафиоле...

Сварочная маска Ресанта МС-1 Сварочная маска Ресанта МС-1 с автоматическим светофильтром - это маска, используемая при сварочных работах для защиты глаз от видимого, ультрафиоле...

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 в кейсе является высокоэффективным оборудованием, предназначенным для точного ручного сваривания изделий из металла, в том числе заготовок и деталей на производстве и в быту. Рассчитанное на использование шестимиллиметровых электродов профессиональное устройство позволяет осуществлять высотные сварочные работы. С целью повышения технологичности применения и обеспечения высокого качества работ предусмотрены функции горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.

Поставляемый в транспортировочном чемоданчике сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 снабжен регулируемым плечевым ремнем для комфортной переноски и эксплуатации аппарата. Корпус устройства защищен прочным металлическим покрытием для предотвращения его повреждений из-за падений, ударов и других механических воздействий.

Компактность конструкции делает аппарат удобным для хранения, а его мобильность обусловлена небольшим весом.

Особенности модели:

Длительный срок службы, обусловленный многочисленными отверстиями для вентиляции, предотвращающими перегрев сварочного инвертора Ресанта САИ-250 и, соответственно, увеличивающими срок службы устройства;

Поэтапная регулировка величины сварочного тока позволяет обеспечить высокое качество сварных соединений;

Возможность подобрать наиболее подходящий режим, что улучшает качество сварочных работ;

Контроль работы аппарата, обеспеченный своевременным информированием оператора о технических характеристиках устройства и параметрах работы благодаря системе светодиодных индикаторов;

Система встроенного охлаждения, обеспечивающая функционирование устройства в установленном режиме, что продлевает ее срок службы;

Наличие цифрового дисплея, отображающего параметры работы устройства, в том числе величину сварочного тока;

Предусмотренные опции антизалипания, горячего старта и форсажа дуги обусловливают простоту и легкость применения;

Удобство регулирования сварочного тока в соответствии с необходимым диапазоном значений и устойчивость работы в условиях нестабильности напряжения обеспечивают повышенную электробезопасность конструкции;

Высокая прочность корпуса в сочетании с малым весом и входящим в комплект практичным ремнем обеспечивают легкость и удобство транспортировки устройства, в том числе на рабочей площадке.

Комплектация

Кабель, снабженный клеммой заземления;

Кабель, снабженный электрододержателем;

Кейс изделия;

Паспорт устройства;

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250.

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