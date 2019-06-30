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Сварочный аппарат инверторный IWM190 Eurolux

(1)
Артикул: 35658
Сварочный аппарат инверторный IWM190 Eurolux
4 410 руб. 
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+ 82 КэтКоинов
Артикул: 35658
В наличии
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БрендEurolux
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
сварочный инвертор, типы сварки: ручная дуговая (MMA), макс. сварочный ток: 190 А (MMA), диаметр электрода: 1.60-5 мм


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
-Легкий, компактный
- Удобная клавиша включения.
- Не греется.
- Тройкой варит без проблем. Четверку тоже нормально тянет.

Недостатки:
Длина сварочных кабелей.

Комментарий:
Мой первый инвертор. Выглядит как игрушечный, но работает отлично, нареканий нет. Длинна кабелей ( не больше метра каждый) ,конечно, огорчает. Но если повесить инвертор через лямку, то вроде как и хватает.

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный IWM190 Eurolux - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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