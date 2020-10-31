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Зарядное устройство Quattro Elementi i-Charge 6 (771-145)

Артикул: 34133
Зарядное устройство QE ( Ergus ) i-Charge 6
3 300 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 34133
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение12
Мощность, Вт100
Напряжение питания220
Стартовый ток, А6
Ток зарядки, А3,5-6
Высота, см16
Длина, см22
Ширина, см16
Вес, кг1,35

Мощность

100 Вт

Напряжение

12 В

Напряжение аккумулятора

12 В

Выходной ток

2/4/6 А

Выходной ток заряда

6 А

Назначение зарядного устройства

зарядное

Вес нетто

1 кг

Вес брутто

1 кг

Другие названия товара

эргус

Гарантия

12 мес.


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Quattro Elementi i-Charge 6 (771-145) – стоимость товара 3300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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