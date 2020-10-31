Отбойный молоток Bosch GSH 16-30 (0.611.335.100)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Отбойный молоток
|Тип патрона
|SDS-max
|Упаковка
|да
|Макс. количество ударов в минуту
|1300
|Макс. энергия удара
|41 Дж
|Мощность, Вт
|1750
|Высота, см
|38
|Длина, см
|90
|Ширина, см
|22,5
|Вес, кг
|16,5
Характеристики:
|Вес без кабеля
|16.5 кг
|Длина
|760 мм
|Максимальная энергия единичного удара
|41 дж
|Патрон
|30 мм внутренний шестигранник
|Потребляемая мощность
|1750 Вт
|Ширина
|255 мм
|Число ударов при ном. числе оборотов
|1300 мин-1