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Крепеж датчика эхолота МХТ гибкий, зимний, в лунку

Артикул: 33932
Крепеж датчика эхолота МХТ гибкий, зимний, в лунку
1 430 руб. 
1 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 33932
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNN
Тип товараКрепеж для датчика
Вес, кг0.3
Высота, см7
Длина, см20
Ширина, см20

Крепеж датчика эхолота МХТ гибкий, зимний, в лунку предназначен для зимней подледной рыбалки. Подходит для всех типов эхолотов для зимней рыбалки

Особенности:

  • Гибкая конструкция;
  • Морозоустойчивый материал;
  • Надежное крепление камеры эхолота;
  • Быстрая установка;
  • Максимальная длина погружения - 90 см;
  • Ручная регулировка длины погружения.

Комплектация:

  • Крепеж датчика эхолота МХТ гибкий, зимний, в лунку;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Крепеж датчика эхолота МХТ гибкий, зимний, в лунку - стоимость товара 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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