Объектив Canon EF-S 18-135mm f 3.5-5.6 IS STM (oem)

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|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|да
|Байонет
|Canon EF-S
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|67 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/5.60
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/3.50
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|135
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|18
|Стабилизатор изображения
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.48
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17.05.2020
Отличная картинка, оптимальный диапазон фокусных расстояний, бесшумный автофокус
Недостатки:
Все же есть небольшие ХА, маловато светосилы, дисторсия на малом фокусе, но вроде все исправляемо, так что не особо критично
Комментарий:
Купив свою первую зеркалку Canon 1100D со стандартным китовым 18-55 первые впечатления были хорошие по сравнению с мыльницей. Но, поюзав его год, понял что мне этого недостаточно. При высоком ISO много шума, картинка никакая и множество других недостатков. Решил поменять объектив. Долго выбирал, много читал на форумах про Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. Приобрел. Впечатления - нет слов. Резкая и красивая картинка, быстрый и бесшумный автофокус, хороший диапазон ФР. Одним словом мой фотоаппарат заиграл другими красками. Очень доволен этим объективом.
17.05.2020
Отличная картинка, оптимальный диапазон фокусных расстояний, бесшумный автофокус
Недостатки:
Нет пыле- влагозащиты.
Комментарий:
Раньше был Canon EOS 50D с объективом EF-S 18-135, теперь EOS 70D с объективом EF-S 18-135 STM. По сравнению со старым EF-S 18-135 обратил внимание на следующее:
1. Новый объектив стал короче, это хорошо.
2. Новая оптическая схема сильно изменила картинку в лучшую сторону. По сравнению со старым стеклом (на одном и том же фокусном расстоянии и диафрагме, даже на "коротком" конце диапазона) сильнее размыт фон и передний план. Картинка очень похожа на "эльку". Как они так сделали?
3. Бесшумный, идеальный для видеосъемки автофокус. У меня еще есть "элька" с USM. Так вот на "эльке" автофокус хоть и очень тихий, но услышать его можно в момент остановки кольца. STM вообще бесшумный. Кроме того, в видеорежиме перефокусировка очень плавная, в отличие от USM.
4. Стабилизатор очень хорошо "держит" картинку на ходу.
5. Задняя линза стала заметно меньше (раза в полтора). Удивило. Но картинка лучше, чем у старого объектива.
6. Меньше стала минимальная дистанция фокусировки. У старого 45 см, у нового 39 см. Хорошо.
В общем, своих денег стоит.
28.04.2018
У моего экземпляра прекрасное качество сборки. Всё подогнано идеально.
Новый современный дизайн объективов Canon (без жёлтой полоски, приятный пластик, нежно прорезиненные кольца зума и фокусировки с более мелкой и прямой насечкой, нежели у более старых объективов)
При фокусировке ничего не выдвигается, не вращается.
Совершенно бесшумный. Т.е., не тихий, а прям совсем бесшумный.
Идеален для съёмки видео (STM мотор, бесшумный, быстрый, но плавный, есть стабилизатор).
Широкий диапазон фокусных расстояний.Когда у вас есть 18-135, сфотографировать на нормальном уровне вы сможете всё. Дополните его фиксом в области ваших интересов (широкоугольный объектив для пейзажей, полтинник для портретов, телевик для фотоохоты) и больше вам ничего не надо будет.
Есть стабилизатора изображения. Позволяет увеличивать выдержку в 10 раз.
Очень привлекательное соотношение цена/качество.
Недостатки:
Чего-то вопиющего я не обнаружил. То, что пишут про недостатки в других отзывах (не L и не фиксовое качество картинки, светосила, боке) считаю не недостаткам, а совершенно адекватными особенностями.
Комментарий:
Отличный объектив! Покрывает весь разумный диапазон фокусных расстояний, тихий, очень приятно подержать его в руках, удачный вес, добротно сделан, адекватная цена.
Для видео в режие автофокуса в купе с 70D сложно представить что-то более удачное, особенно за такие деньги.
Объектив без последствий падал с метровой высоты с прикрученной тушкой на деревянный паркет (с защитным светофильтром, залоченный).
Опытным путём установил, что при съёмке с рук стабилизатор позволяет увеличить выдержку больше, чем в 10 раз. По-моему, это потрясающе!
28.04.2018
Резкий, тихий, быстрый, красивый рисунок.
Недостатки:
Пришлось сумку менять, так как на порядок больше кита.) В остальном ни одного минуса не нашёл.
Комментарий:
Многие сомневаются - стоит ли его вместо штатника 18-55 ставить? Да однозначно!!! На данный момент сделал им только около 300 кадров, но уже определился - кит больше не будет портить камеру! Колоссальная разница в картинке! Будет актуален на любой модели с байонетом EF-S, но полностью раскроет себя там, где есть автоматическая фокусировка видео, это D 650 и выше. У меня D 600, но ни на секунду не пожалел о покупке! Супер!!!
28.04.2018
-На 100% соответствует цене.
-Удобный хват.
-Быстрый бесшумный фокус
-Шикарный стаб.
-Хорошее исполнение
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пришло время менять черновой универсал (был сигма 18-125)
Читал много отзывов перед покупкой, понравился этот но смутили отзывы, поехал смотреть на месте. И очень удивился, качеству снимков с объектива такого уровня. Они оказались просто отличными!
По порядку, точки сомнений отраженные в отзывах:
-люфт трубы на длинном - отсутствовал.
-искажения (у всех по-разному - бочки, подушки и пр) и аберрация - отсутствуют.
-промахи по фокусу - у меня раз из 10-15 промазывал в магазе, дома после привыкания, мажет так мало, что говорить об этом не стоит.
-самовыпадение трубы - отсутствует вообще, труба сидит плотно, при тряске не вылазит. Для мнительных есть фиксатор.
-слишком легкое вращение кольца фокуса - не слишком, а просто легкое, для меня это удобно, можно фокусироваться одним пальцем.
-плохой стабилизатор - очень хороший.
-темный(разные отзывы видел "это не 1,2","это не 2,8", "это не элька") - эээээммм люди, вы когда выбираете, вы что ли с завязанными глазами на ощупь смотрите? естественно это не элька и не 2,8 это стекло полностью соответствует своей заявленной светосиле. И, мне кажется глупо купить объектив 3,5-5,6 а потом хныкать что он не 2,8.
Это конечно не инструмент для создания шедевров. Это объектив для начинающего, для любителя, для продвинутого любителя. С его помощью получаются очень интересные фотографии, которые не стыдно вешать на стенку и показывать знакомым. Свою цену оправдывает.