Очищает поверхности объективов, фильтров, а также матриц с зеркалами фотографических камер от пыли и грязи. Устойчива к перепадам температур, не мен...

Универсальная воздушная груша LensPen HB-1 Очищает поверхности объективов, фильтров, а также матриц с зеркалами фотографических камер от пыли и грязи. Устойчива к перепадам температур, не мен...

Широкоугольный объектив Samyang MF 10mm f/2.8 ED AS NCS CS AE Nikon – отличный выбор для фотографа, ведущего съемку внутри помещения, а также планирующего снимать ландшафты и архитектурные достопримечательности. Он легко устанавливается на любую камеру, оснащенную байонетом Nikon F, и обеспечивает отличное качество фотографии благодаря широкому углу поля зрения, достигающему 109,5°. Оптическая конструкция объектива, состоящая из 14 линз, объединенных в 10 групп, позволяет уловить мельчайшие детали и четко зафиксировать на снимке то, что хотел запечатлеть фотограф.

Характеристики: