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Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер

Артикул: 29914
  • Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер - фото 1
  • Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер - фото 2
  • Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер - фото 3
Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер - фото 1
Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер - фото 2
Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер - фото 3
1 290 руб. 
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Артикул: 29914
В наличии
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Загрузка данных...
Безопасный возврат: 14 дней
Официальная гарантия производителя: 6 месяцев 
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БрендFlama
Тип товараБокс для подводной съемки
Водонепроницаемый бокс для небольших и среднеразмерных цифровых фотокамер c объективом 54x35 мм. Выдерживает глубину погружения до 10 метров.


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Самовывоз невозможен
Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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