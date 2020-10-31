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Главная Смартфоны и телефония Кабели и адаптеры Noname Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018)

Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018)

Артикул: 29841
  • Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - фото 1
  • Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - фото 2
  • Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - фото 3
  • Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - фото 4
Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - фото 1
Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - фото 2
Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - фото 3
Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - фото 4
370 руб. 
640 руб. 
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Артикул: 29841
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товараКабели и адаптеры
Длина, см300
СовместимостьRCA
Цветчерный
Высококачественный недорогой межблочный кабель. Контакты разъёмов покрыты никелем. Предназначен для передачи аналоговых стереозвуковых сигналов между аудио и (или) аудио-видео устройствами или их компонентами.


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Самовывоз невозможен
Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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