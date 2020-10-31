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Защитная пленка для экрана Vipo для Lumia 2520 matte

Артикул: 28471
Защитная пленка для экрана Vipo для Lumia 2520 matte
99 руб. 
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Артикул: 28471
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVipo
Тип товараЗащитная пленка
Защитная пленка для экрана Vipo для Lumia 2520 matte надежно защищает дисплей. Пленка, обладает антибликовыми свойствами, защитит от пыли, царапин, отпечатков пальцев. Пленка для Nokia Lumia 2520 не требует подрезания.


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Самовывоз невозможен
Защитная пленка для экрана Vipo для Lumia 2520 matte - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 99 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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