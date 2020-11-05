8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для фотоаппарата LowePro Toploader Zoom 45 AW II Blue LP36701-0WW

Артикул: 231991
Сумка для фотоаппарата LowePro Toploader Zoom 45 AW II Blue LP36701-0WW
1 890 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231991
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — отсуствует
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см17 х 15,5 х 1
Дождевикда
Материалтекстиль
Цветголубой
Вес, кг0,3
ВместимостьDSLR камера с объективом 18-55 F/2,8 или с комплектом линз CSC
Внутренние габариты (ШxВxГ), см16 х 10,5 х 16,3
Второе поколение сумок серии LowePro Toploader Zoom 45 AW II Blue 82337 предоставляют надежную защиту в течения дня на прогулке, в путешествие или при спортивной съемке. Данная модель обеспечивает быстрый доступ к камере. Сумка оснащена встроенным всепогодным защитным чехлом All Weather AW Cover™ и вместительным фронтальным карманом на молнии для разных полезных мелочей, кошелька или документов.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сумка для фотоаппарата LowePro Toploader Zoom 45 AW II Blue LP36701-0WW - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...