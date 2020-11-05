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Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW

Артикул: 231982
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW - фото 2
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW - фото 3
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW - фото 3
2 990 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 231982
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см22х18х19,5
Цветчерный
Вес, кг0,39
Вместимостьзеркальная камера с объективом
Внутренние габариты (ШxВxГ), см22 x 18 x 19,5
Сумка LowePro Nova 140 AW – выбор фотографов, заботящихся о сохранении своей камеры и дополнительных аксессуаров при проведении съемки в неблагоприятных условиях. Она послужит надежным защитником оборудованию от воздействия влаги, пыли, грязи. Благодаря уплотненным стенкам из прочного материала удары при случайном падении будут во много раз смягчены. Сумка LowePro Nova 140 AW имеет множество отделений и карманов. Изделие застегивается на молнию, а для придания большей надежности при транспортировке на откидном клапане предусмотрена дополнительная застежка. С такой системой можно быть уверенным, что вещи не выпадут из сумки ни при каких условиях. Для комфортной и удобной переноски предусмотрены мягкая, но прочная ручка и плечевой ремень с изменяемой длиной.


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Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW - данный товар вы можете купить по цене по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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