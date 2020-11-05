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Сумка для фотоаппарата LowePro ViewPoint CS 80 Black LP36913-PWW

Артикул: 231979
  • Сумка для фотоаппарата LowePro ViewPoint CS 80 Black LP36913-PWW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro ViewPoint CS 80 Black LP36913-PWW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro ViewPoint CS 80 Black LP36913-PWW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro ViewPoint CS 80 Black LP36913-PWW - фото 2
2 990 руб. 
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Артикул: 231979
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскиручка
Внешние габариты (ШxВxГ), см15.3 х 7.5 х 26.5
Цветчерный
Вес, кг0,3
Вместимостьдля экшен камер
Внутренние габариты (ШxВxГ), см17.5 х 10 х 28
LowePro ViewPoint CS 80 — гибкая сумка для экшн камер GoPro, которая сделает хранение и транспортировку оборудования более комфортным. Внутри данная модель отделана мягким материалом, который обеспечивает надежную защиту камеры от разного рода внешних воздействий, а также предупреждает царапины и сколы. Регулируемая система перегородок позволяет настраивать внутреннее пространство под переносимые предметы. Дополнительный карман создан для хранения небольших аксессуаров таким образом, чтобы организовать порядок. Благодаря портативному форм-фактору LowePro ViewPoint CS 80 легко брать с собой в путешествия и поездки. Застежка-молния гарантирует быстрый доступ к оборудованию. Эргономичная ручка обеспечивает комфортную транспортировку даже в течение длительного времени.


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Сумка для фотоаппарата LowePro ViewPoint CS 80 Black LP36913-PWW - стоимость товара 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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