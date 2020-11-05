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Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic Utility Bag 200 AW Black LP37180-PWW

Артикул: 231978
  • Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic Utility Bag 200 AW Black LP37180-PWW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic Utility Bag 200 AW Black LP37180-PWW - фото 2
  • Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic Utility Bag 200 AW Black LP37180-PWW - фото 3
Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic Utility Bag 200 AW Black LP37180-PWW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic Utility Bag 200 AW Black LP37180-PWW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic Utility Bag 200 AW Black LP37180-PWW - фото 3
3 490 руб. 
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+ 94 КэтКоинов
Артикул: 231978
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараФотосумка
Варианты переноскификсация на поясном ремне, плечевой ремень
Вес, кг0.304
Вместимостькамера, бинокль, батарея, вспышка, аксессуары
Внешние габариты (ШxВxГ), см31х9х14
Внутренние габариты (ШxВxГ), см29х6х12
Дождевикесть
Материалтекстиль
Цветчерный
Сумка для фотоаппарата LowePro для разнообразного фото и аудио оборудования. Широкое выполненное под углом отверстие обеспечивает быстрый доступ уплотненные стенки защищают чувствительное оборудование. Включает: всепогодный чехол All Weather AW Cover™ карман на молнии крепежную петлю SlipLock™ отверстие под кабель.


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Самовывоз невозможен
Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic Utility Bag 200 AW Black LP37180-PWW - стоимость товара 3490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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