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Шаровая головка Benro N1

Артикул: 231961
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  • Шаровая головка Benro N1 - фото 2
  • Шаровая головка Benro N1 - фото 3
Шаровая головка Benro N1 - фото 1
Шаровая головка Benro N1 - фото 2
Шаровая головка Benro N1 - фото 3
4 490 руб. 
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+ 86 КэтКоинов
Артикул: 231961
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBenro
Тип товараГоловка штативная
Вес, кг0.31
Новая серия прекрасных высокотехнологичных высококачественных прецизионных головок Benro N обеспечивают мягкое и плавное оперирование и мгновееную фиксацию благодаря чрезвычайно высокомы уровню обработки шаровой поверхности и фиксаторов. Эта модель - высококачественнавя шаровая головка Benro N1 Быстросъемная площадка совместима с Arca Swiss QR (quick reliase) Диаметр шара ?36 мм Максимальная высота головки 87 мм Диаметр площадки базы ?52” мм Посадочная резьба на штатив UNC3/8” Вес 0.31 кг Нагрузка до 8 кг Винт для крепления камеры 1/4


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Шаровая головка Benro N1 - данный товар вы можете купить по цене по цене 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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