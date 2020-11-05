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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Ручные стабилизаторы и стедикамы Benro Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов

Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов

Артикул: 231952
  • Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 1
  • Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 2
  • Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 3
  • Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 4
  • Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 5
  • Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 6
Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 1
Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 2
Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 3
Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 4
Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 5
Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - фото 6
24 240 руб. 
Купить
+ 114 КэтКоинов
Артикул: 231952
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBenro
Тип товараСтедикам
АккумуляторЕсть
Вес0.879
Нагрузка1.3 кг
Продвинутый компактный трехосевой стабилизатор для беззркальных, нетяжелых зеркальных цифровых камер, для компактных камеры а таже для смартфонов любого размера и веса. Стабилизатор имеет поворотную ручку, позволяющую использовать его в уже привычных для видеографа режимах: стандартном и в режиме чемодан, который используется в популярных моделях Zhiyun Crane 3 и Weebill. В выключенном состоянии ручку вообще можно сложить, чтобы стабилизатор приобрел большую компактность. RedDog R1 имеет высокопрецизионную обработку и рассчитан на лёгкие камеры весом до 1,3 кг, имеет силиконовую ручку и гарантирует до 12 часов работы от одной зарядки батареи. Возможность калибровки и обновления прошивки доступны через мобильное приложение, разработанное компанией, а также через компьютер. Стабилизатор имеет три основных режима работы: базовый, с блокировкой по вертикальной оси и с блокировкой по горизонтальной оси. В числе прочих функций присутствует многофункциональный джойстик, посадочная резьба 1/4 для штатива и дополнительная резьба 1/4 сбоку для установки аксессуаров.


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Самовывоз невозможен
Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов - по цене 24240 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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