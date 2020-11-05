Трехосевой стабилизатор Benro REDDOGR1для DSLR, беззеркальных камер и смартфонов

Продвинутый компактный трехосевой стабилизатор для беззркальных, нетяжелых зеркальных цифровых камер, для компактных камеры а таже для смартфонов любого размера и веса. Стабилизатор имеет поворотную ручку, позволяющую использовать его в уже привычных для видеографа режимах: стандартном и в режиме чемодан, который используется в популярных моделях Zhiyun Crane 3 и Weebill. В выключенном состоянии ручку вообще можно сложить, чтобы стабилизатор приобрел большую компактность. RedDog R1 имеет высокопрецизионную обработку и рассчитан на лёгкие камеры весом до 1,3 кг, имеет силиконовую ручку и гарантирует до 12 часов работы от одной зарядки батареи. Возможность калибровки и обновления прошивки доступны через мобильное приложение, разработанное компанией, а также через компьютер. Стабилизатор имеет три основных режима работы: базовый, с блокировкой по вертикальной оси и с блокировкой по горизонтальной оси. В числе прочих функций присутствует многофункциональный джойстик, посадочная резьба 1/4 для штатива и дополнительная резьба 1/4 сбоку для установки аксессуаров.
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