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Аккумулятор AcmePower BG-1 для H9/ T25/ W200

Артикул: 231939
Аккумулятор AcmePower BG-1 для H9/ T25/ W200
1 196 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231939
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAcmePower
Тип товараАккумулятор
Для устройствSony CyberShot DSC-H10, Sony CyberShot DSC-H20, Sony CyberShot DSC-H3, Sony CyberShot DSC-H50, Sony CyberShot DSC-H55, Sony CyberShot DSC-H7, Sony CyberShot DSC-H70, Sony CyberShot DSC-H9, Sony CyberShot DSC-H90, Sony CyberShot DSC-HX10V, Sony CyberShot DSC-HX20V, Sony CyberShot DSC-HX5V, Sony CyberShot DSC-HX7V, Sony CyberShot DSC-HX9V, Sony CyberShot DSC-N1, Sony CyberShot DSC-N2, Sony CyberShot DSC-T100, Sony CyberShot DSC-T20, Sony CyberShot DSC-T20HDPR, Sony CyberShot DSC-T25, Sony CyberSho
Модель аккумулятораNP-FG1
AcmePower NP-BG1 / FG1 Li-on надежный долговечный литиевый аккумулятор для совместимых моделей фотоаппаратов и видеокамер Sony от известного производителя AcmePower. Позволит вашему устройству проработать еще дольше без потери дополнительного времени на зарядку. Аккумулятор NP-BG1 / FG1 станет самым важным и необходимым приобретением перед долгожданным отпуском, поездкой или праздником - откуда Вы намерены привезти множество восхитительных воспоминаний и потрясающих фотоснимков.


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Самовывоз невозможен
Аккумулятор AcmePower BG-1 для H9/ T25/ W200 - стоимость товара 1196 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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