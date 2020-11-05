Аккумулятор AcmePower BG-1 для H9/ T25/ W200

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|AcmePower
|Тип товара
|Аккумулятор
|Для устройств
|Sony CyberShot DSC-H10, Sony CyberShot DSC-H20, Sony CyberShot DSC-H3, Sony CyberShot DSC-H50, Sony CyberShot DSC-H55, Sony CyberShot DSC-H7, Sony CyberShot DSC-H70, Sony CyberShot DSC-H9, Sony CyberShot DSC-H90, Sony CyberShot DSC-HX10V, Sony CyberShot DSC-HX20V, Sony CyberShot DSC-HX5V, Sony CyberShot DSC-HX7V, Sony CyberShot DSC-HX9V, Sony CyberShot DSC-N1, Sony CyberShot DSC-N2, Sony CyberShot DSC-T100, Sony CyberShot DSC-T20, Sony CyberShot DSC-T20HDPR, Sony CyberShot DSC-T25, Sony CyberSho
|Модель аккумулятора
|NP-FG1
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