Комплект студийного света Lumifor CRETO 600 CLASSIC KIT, импульсный 2х300Дж, 2 Софтбокса

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Lumifor
|Тип товара
|Комплект студийного света
|Мощность вспышки, Дж
|300
|Время перезарядки, сек
|1,5
|Цветовая температура
|5600+-200К
|Источник питания
|220В/50Гц
|Комплектация
|CRETO LCR-300 импульсный осветитель 2, LFB7-3 стандартный рефлектор 2, LT-3000-33AC студийная стойка 2, LS-80100 ULTRA софтбокс 80х100см 2, LBK-15 студийная сумка 1, LRT-CR1 радиосинхронизатор 1, Сетевой кабель (220В) 2, Синхрокабель 3,5мм 2, Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон 1
|Вес, кг
|2,3
|Состояние товара
|новый
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