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Студийные осветители CRETO для креативных фотографов, для которых необходимо больше света, больше настроек и большее время работы. Осветители на 300Дж и 400Дж оснащаются встроенным синхронизатором, имеют воздушное охлаждение и возможность удаленного управления мощностью приборов.

Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.